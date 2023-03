Moro protocola projeto que pune com rigor planos de ataques a autoridades

Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi a tribuna da Casa relatar que tomou ciência dos possíveis ataques em janeiro pelo Ministério Público de São Paulo (foto: Reprodução/TV Senado) O ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi ao plenário da Casa, nesta quarta-feira (22/3) afirmar que, devido às ações da Polícia Federal contra uma organização criminosa, protocolou um projeto que criminaliza planos de atentados contra autoridades públicas.

"Tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época de Ministério da Justiça. (...) Prevê que as condenações sejam iniciadas em presídios federais de segurança máxima. Sabem que se forem transferidos para lá é o fim da linha, porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo que não é monitorada", afirmou o parlamentar paranaense.









O ex-ministro afirma que as ações são em retaliação por ter sido, durante a magistratura e quando esteve à frente do Ministério da Justiça, "duro contra o crime organizado e por ser providenciado o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais".





O promotor Lincoln Gakiya, responsável por investigar a organização criminosa e um dos alvos da ação que foi desarticulada pela PF, foi lembrado pelo senador, que afirmou desconhecer, "na história do República, um planejamento contra um promotor do caso que investiga o PCC e especialmente contra um senador".





A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta uma operação de busca e apreensão em quatro estados contra uma organização criminosa suspeita de planejar sequestrar e matar autoridades. Até o momento, foram presos seis homens e três mulheres, todos no estado de São Paulo.





Ações criminosas, como homicídios e extorsão mediante sequestro, eram pretendidas pela organização em Brasília, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e São Paulo.