Nikolas pede respeito a Dino: 'Aqui não tem palhaço'

Durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) pediu respeito ao ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro compareceu, nessa terça-feira (20/03), à comissão para esclarecer a sua visita no Complexo da Maré. Nikolas alegou que o ministro devia agir sem "deboche" e sem "sorrisinho".









Na sequência, Nikolas foi interrompido por outros parlamentares e parou ao ser chamado de 'chupetinha'.





"Quem falou aí? Presidente só uma questão, se eu faço isso aqui com qualquer deputado me colocam no Conselho de Ética, então todo mundo aqui é adulto para poder ver que isso aqui aconteceu. Então presidente, por gentiliza, que o senhor tome alguma decisão com isso aqui porque se fosse o contrário estava todo mundo ovulando aqui já. Vamos ser aqui no mínimo justo", reclamou Nikolas.

Leia: Dino debocha de deputado bolsonarista e compara fala com Terra plana

Ao retornar a pergunta, Nikolas, novamente, acusou Flávio Dino de envolvimento com organização criminosa do Complexo da Maré. Ao ministro, Nikolas questionou quem "negociou" a entrada dele a comunidade sem "segurança". A sessão se encerrou sem que Dino respondesse o deputado Nikolas Ferreira.





A visita de Dino ao Complexo da Maré ocorreu no dia 13 de março . Ao chegar no local com poucos seguranças, deputados bolsonaristas acusaram Dino de envolvimento o crime organizado.





Eles alegam que uma autoridade política não entraria no local sem um "acordo". Na ocasião, o ministro encontrou lideranças comunitárias, conservou sobre segurança pública e ouviu sugestões para o Programa Nacional de Segurança com Cidadania - Pronasci II.