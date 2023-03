Dino: 'Liberdade de expressão sem responsabilidade é crime'

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo não pretende suprimir a liberdade de expressão no país com a regulamentação deste direito. De acordo com Dino, a necessidade é de coibir abusos. Ele realizou as declarações em uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal (STF), nessa segunda-feira (28/3).









"Liberdade de expressão sem responsabilidade não é liberdade, é crime. É abuso de direito", completou o ministro. De acordo com Flávio Dino, o debate sobre o uso das redes sociais e sua regulação é um dos temas prioritários ao governo.





Ele citou os ataques de 8 de janeiro, em Brasília, que foram articulados via aplicativos de mensagens e redes sociais. "Eventos como o 8 de janeiro não devem se repetir... Estamos falando de vidas humanas, de vidas destruídas. Uma jovem adolescente se matou, quantos homicídios não estão sendo perpetuados em escolas. Tudo isso existia antes, mas com certeza estão sendo potencializados", ressaltou.