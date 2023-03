Câmara dos Deputados vai investigar compra de móveis para o Alvorada

Os móveis da residência oficial do Presidente da República foram adquiridos em fevereiro, sob o argumento de necessidade de recomposição. Ao todo, os onze móveis custaram R$ 379 mil.

"A função da comissão é fiscalizar para onde vai e como é utilizado o dinheiro do pagador de impostos. Temos sempre que exigir transparência, ouvir as autoridades convidadas ou convocadas para prestarem esclarecimento a fim de que haja uma prestação de contas à população. E, assim, coibir abusos", disse a presidente da Comissão de Fiscalização, Bia Kicis (PL-DF), à CNN.

Com atraso nas reformas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou mais de um mês morando em um hotel em Brasília . A mudança também foi adiada porque, ao chegarem no Alvorada, não encontraram sequer a cama no quarto presidencial, conforme informado pela primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja.