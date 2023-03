Dallagnol crítica decisão de Juiz da Lava Jato e alega parcialidade

Deltan Dallagnol alega parcialidade em decisão do juiz da Operação Lava Jato (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados ) O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da Operação Lava Jato, criticou a decisão do juiz da Lava Jato, Eduardo Appio, de encaminhar as acusações do advogado Rodrigo Tacla Duran contra o ex-juiz federal Sergio Moro e Dallagnol para o Supremo Tribunal Federal (STF). Para o deputado, o juiz agiu parcialmente na decisão.









Dallagnol alega que Tacla Duran é "mentiroso compulsivo". Nessa segunda-feira (27/3), o juiz Eduardo Appio ouviu o advogado, que acusou Sergio Moro e Dallagnol de envolvimento em uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a Operação Lava Jato.





"O juiz LUL22 ouviu hoje Tacla Duran, mentiroso compulsivo, criminoso confesso e lavador de dinheiro profissional. Só para a Odebrecht, confessou ter lavado mais de 300 milhões de dólares, é réu em mais de 4 ações penais e já tentou enganar as autoridades judiciais várias vezes. Tacla Duran, por exemplo, mentiu para Interpol que não haveria prisão contra ele e forjou trocas de mensagens via e-mail para evitar que autoridades bloqueassem seu dinheiro em Singapura", escreveu.

Tacla Duran entregou à Justiça fotos e gravações que, supostamente, confirmariam suas acusações.

Adivinha quem acreditou num dos acusados que + tentou enganar autoridades na Lava Jato? Ele mesmo, o juiz lulista e midiático Eduardo Appio ( conhecido como LUL22), que nem disfarça a tentativa de retaliar contra quem, ao contrário dele, lutou contra a corrupção. Segue o fio %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 28, 2023





Dallagnol reforça que não é a primeira vez que ele e Sergio Moro são acusados pelo advogado. De acordo com o deputado, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República já investigaram e arquivaram as acusações duas vezes.

Tacla Duran, p. ex., mentiu para Interpol que não haveria prisão contra ele e forjou trocas de mensagens via e-mail para evitar que autoridades bloqueassem seu dinheiro em Singapura. A história da carochinha de hoje é requentada: MPF e PGR já investigaram e arquivaram 2 vezes. + %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 28, 2023

"É bom lembrar as palavras do próprio Tacla Duran em e-mails para executivos da Odebrecht, quando ele ainda não fugia da Justiça: 'Operei com vocês + de USD$ 300.000.000,00 e acredito eu que nunca trouxe problemas ou aborrecimento de qualquer natureza a vocês'. Foi para essa pessoa com histórico gigantesco de crimes e mentiras que o juiz LUL22, Eduardo Appio, disse hoje: 'Eu revoguei sua prisão preventiva decretada com base na minha convicção pessoal. Eu tenho plena e total certeza que foi a melhor decisão'", escreveu Dallagnol.

Foi para essa pessoa com histórico gigantesco de crimes e mentiras que o juiz LUL22, Eduardo Appio, disse hoje: "Eu revoguei sua prisão preventiva decretada com base na minha convicção pessoal. Eu tenho plena e total certeza que foi a melhor decisão". Confia. + pic.twitter.com/RQK7Tb8MeD %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 28, 2023







Para Dallagnol, as acusações contra ele e Moro são uma "cortina de fumaça" para "desviar o foco dos erros do governo Lula".

A verdade é que tanto o governo quanto a militância estão até hoje sem direção depois dos desastres políticos e de comunicação criados por Lula na semana passada, e por isso tentam criar cortinas de fumaça pra desviar o foco dos erros do governo, que eles não conseguem explicar. %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 28, 2023