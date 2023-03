Vera Magalhães sobre Dino na CCJ: 'Demoliu pegadinhas'

Dino compareceu à Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados para esclarecer visita no Complexo da Maré (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados )



A jornalista Vera Magalhães disse que o ministro da Justiça Flávio Dino soube "demolir" as "pegadinhas" das perguntas direcionadas a ele, durante a audiência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (28/3). O ministro foi à CCJ esclarecer sua visita ao Complexo da Maré, mas também foi questionado sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e outras questões relacionadas a segurança pública.









"O ministro entende como poucos no governo Lula essa dinâmica e tem se mostrado disposto a combater a lógica de exacerbação da polarização com as armas de que dispõe - conhecimento jurídico acima da média, experiência política ampla, bom humor e, se preciso, recurso à Justiça para reparar crimes", opinou.





Vera Magalhães disse ainda que o ministro "roubou o protagonismo" dos bolsonaristas e "atuou na mesma frequência, só que com dados e argumentos jurídicos sólidos".





"Se por um lado a postura de Dino deixa claro que o país não escapará tão cedo da exacerbação da polarização política, do ponto de vista do Planalto aponta um caminho para não deixar que os oposicionistas radicais produzam seus videozinhos e dominem a narrativa nas redes, território que tem sido crucial", pontuou.