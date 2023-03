PL vai ao Conselho de Ética contra Janones por chamar Nikolas de 'chupeta'

Nikolas considerou fala de Janones homofóbica (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados/Bruno Spada/Câmara dos Deputados) O Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal André Janones, em razão do parlamentar ter chamado o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de "chupeta", durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (28/3).









De acordo com a assessoria do deputado Nikolas, outras medidas cabíveis também estão sendo analisadas. Nikolas acusou o deputado de usar a homossexualidade para tentar ofendê-lo. Janones foi às redes sociais e alegou que o "apelido" não tem cunho homofóbico.





"É importante explicitar que de fato, o apelido chupeta, até onde sei, não tem qualquer relação com a orientação sexual do deputado bolsonarista. Até ele se eleger representante do sindicato LGBTQIA+ de ontem pra hoje pra declarar-se vítima de homofobia. O apelido foi dado pelo amigo @felipeneto, uma vez que apesar de ter quase 30 anos de idade, aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia", explicou Janones.





"Pra quem não acompanhou a sessão toda, bolsonaristas passaram mais de 5 horas tumultuando e defendendo liberdade de expressão e imunidade parlamentar absolutas para nós deputados. Aí quando chamo o chupeta de chupeta saem do sério? Liberdade de expressão só pra vocês? Hipocritas!", completou em outra publicação.