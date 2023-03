Deputado do PL ameaça Janones: 'Não uso chupeta, não. Eu uso é revolver'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi ameaçado durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na manhã desta quarta-feira (29/3). Na ocasião, o deputado Alberto Fraga (PL-DF) saiu em defesa do colega Nikolas Ferreira (PL-MG), que foi chamado de “chupetinha” em sessão na tarde de ontem.









Após a fala do bolsonarista, um bate-boca começa na sessão com Janones tentando se defender. “Vossa excelência me ameaçou e vossa excelência deverá ser cassada por essa casa”, disse o deputado do Avante, momentos antes dos microfones serem cortados.





Deputado Alberto Fraga ainda tentou ir para cima de Janones, mas não chegou no parlamentar mineiro (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução) Depois da fala, Fraga tenta ir para cima de Janones, mas não consegue se aproximar do deputado mineiro.





O Estado de Minas procurou a assessoria de André Janones, mas até o momento não houve retorno. Pelas redes sociais, Janones apenas compartilhou o vídeo do momento da ameaça, mas também não se pronunciou.

PL vai ao Conselho de Ética contra Janones

Mais cedo, o Partido Liberal (PL), afirmou que vai acionar o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Janones , pelo deputado ter chamado Nikolas de “Chupetinha”. De acordo com a assessoria do bolsonarista, outras medidas cabíveis também estão sendo analisadas.





Nikolas acusa Janones de usar a homossexualidade para ofendê-lo, mas o deputado do Avante alega que o “apelido” não tem cunho homofóbico.





"É importante explicitar que de fato, o apelido chupeta, até onde sei, não tem qualquer relação com a orientação sexual do deputado bolsonarista. Até ele se eleger representante do sindicato LGBTQIA+ de ontem pra hoje pra declarar-se vítima de homofobia. O apelido foi dado pelo amigo @felipeneto, uma vez que apesar de ter quase 30 anos de idade, aparenta ser uma criança, fisicamente, nas atitudes e nas mudanças repentinas de voz, como se vivesse uma puberdade tardia", explicou Janones.



*Estagiário sob supervisão de Fernanda Borges