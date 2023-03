Ministro sobre Moro: 'Combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro'

Ministro disse que é preciso cobrar do STF mecanismo de juiz de garantias (foto: Assessoria/STF)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou o senador Sergio Moro (União-PR) e disse que os "combatentes da corrupção gostam muito de dinheiro". Na ocasião, Gilmar falou sobre o conflito de interesses entre a contratação do ex-juiz pela Alvarez & Marsal logo após ele deixar o governo Bolsonaro. A empresa de consultoria prestou serviço para diversas companhias investigadas no âmbito da Operação Lava-Jato.