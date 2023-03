Bolsonaro acusa governo Lula de negar carro blindado: 'Estão dando recado'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve os carros blindados que o levariam do Aeroporto de Brasília até a sede do Partido Liberal, no seu retorno ao Brasil, nesta quinta–feira (30/3) , substituídos por carros normais. A informação foi destacada pelos perfis oficiais de Bolsonaro e compartilhada durante o primeiro encontro no PL.