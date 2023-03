Governo rebate Bolsonaro: 'Ex-presidente não tem direito a carro blindado'

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi a sede do Partido Liberal acompanhado de políticos que o apoiam, como o senador Magno Malta (PL-ES) e o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL) (foto: Handout / Liberal Party / AFP) A Casa Civil rebateu, por meio de nota, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que ele teria direito a dois carros blindados que o levariam do Aeroporto de Brasília até a sede do Partido Liberal. A fala foi proferida nesta quinta-feira (30/3) no retorno dele ao Brasil após três meses nos Estados Unidos.

De acordo com Bolsonaro, até segunda-feira (27/3), ele teria direito ao uso de dois carros blindados, mas com o anúncio do seu retorno ao Brasil, eles foram substituídos por veículos normais. O que não está previsto na legislação.





O ex-presidente afirmou temer por sua segurança por causa da ação da Polícia Federal que desbaratinou um plano de uma organização criminosa que tinha como alvos o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).





Bolsonaro responsabilizou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não ter um veículo blindado. Não é uma atitude racional por parte deste governo. Eu nunca persegui nenhum ex-presidente. Tudo que foi pedido nós concedemos, agora comigo, pela volta anunciam: ‘não tem mais carro blindado para você’. Eles estão dando um recado.”

Confira a nota da Casa Civil

"A Casa Civil da Presidência da República esclarece que nenhum ex-presidente tem direito a utilização de carro blindado. Conforme prevê a Lei no 7.474, de 8 de maio de 1986 , os ex-presidentes têm direito a dois veículos oficiais e os respectivos motoristas. Nenhum ex-presidente utiliza veículos blindados cedidos pela Presidência da República.





Reforçamos que os dois veículos oficiais foram disponibilizados e estão sendo utilizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro."