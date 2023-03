Menções negativas sobre volta de Bolsonaro superam positivas nas redes

Jair Bolsonaro retornou dos Estados Unidos ontem (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)



O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve mais menções negativas do que positivas nas redes sociais, aponta relatório da Quaest. Segundo a pesquisa, Bolsonaro teve engajamento maior nas redes sociais no dia 7 de setembro - quando convocou apoiadores para as ruas - e quando viajou para os Estados Unidos, no dia 30 de dezembro.









No dia 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro teve 680 mil menções nas redes sociais. Destes, 45% apoiavam o então presidente.





Já a viagem para os Estados Unidos teve 520 mil menções nas redes sociais, sendo 40% dos comentários positivos.





Nova regra fiscal superou Jair Bolsonaro









Segundo o levantamento, o ex-presidente liderou as conversas nas redes sociais até as 10h, momentos antes de o ministro Fernando Haddad anunciar o novo arcabouço fiscal.





Enquanto a maior parte das menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro foram negativas, a maior parte das menções ao regime fiscal foram positivas.





Ainda conforme a pesquisa, o regime fiscal teve 10 mil menções a mais que a volta de Jair Bolsonaro.