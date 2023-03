Duvivier sobre Zanin, advogado de Lula, no STF: 'Lobista rico vaselina'

"Mais um homem branco no STF", criticou humorista (foto: Divulgação) O humorista Gregprio Duvivier criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por querer indicar o advogado Cristiano Zanin para a vaga do Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, Zanin é "mais um homem branco, rico". O humorista ainda acredita que o advogado seria parcial nos julgamentos.

"Inacreditável que Lula esteja pensando em botar mais um homem branco no STF. Pra piorar, um lobista rico vaselina. Não aprenderam nada com Dias Tóffoli", escreveu Gregorio em seu Twitter.





"Zanin está HOJE defendendo a Americanas. Acha mesmo que daqui a um mês vai ter isenção pra julgar a empresa? Pra citar apenas um conflito possível", completou.

Vaga no STF









Isto porque, na história do STF, apenas três mulheres fizeram parte da Corte: Ellen Gracie, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Todas brancas.





BandNews que. se indicasse Apesar disso, Lula disse em uma entrevista àque. se indicasse Cristiano Zanin, "todo mundo compreenderia que ele merece" . Zanin foi advogado de Lula na época em que o presidente se defendia dos processos da operação Lava-Jato.





Em 2021, Zanin foi responsável por entrar com um pedido de habeas corpus no STF que levou à anulação das acusações contra Lula - o que tornou viável a candidatura à presidência do petista em 2022.





Já o vice-presidente Geraldo Alckmin acredita que a indicação de uma mulher negra ao STF é algo bom.





"Se pudermos ampliar a presença de mulheres é positivo. E também a presença negra. Somos um país de miscigenação de origem africana", disse Alckmin durante evento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.





Outra aposentadoria ainda este ano

Vale lembrar que a ministra Rosa Weber, presidente do STF, também se aposenta neste ano. Ela integra o STF desde 2011, quando foi indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff.





A aposentadoria da magistrada está marcada para outubro. Com isso, o presidente Lula indicará duas pessoas ao STF neste ano.

Como é a indicação de um ministro?

Após a indicação para ocupar o cargo de ministro do STF, o nome cotado precisa ser aprovado em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e depois no Plenário do Senado.





Para ocupar o cargo, a indicação precisa ser aprovada por, no mínimo, 41 senadores - maioria simples da Casa.

A última sabatina para um ministro do STF ocorreu em 2021, quando André Mendonça foi indicado. O processo durou 8h. A de Edson Fachin, em 2015, chegou a durar mais de 12h.