Vera Magalhães: 'Haddad rouba a cena de Bolsonaro'

Haddad divulgou ontem a nova regra fiscal (foto: Ricardo Stuckert/PR)



A jornalista Vera Magalhães afirmou que o ministro da Fazendo, Fernando Haddad, conseguiu desviar o foco da atenção que estava no retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a divulgação da nova regra fiscal. A declaração foi dada no blog da jornalista no jornal O Globo.









Na sequência, Vera disse que a imprensa ainda parece ser pautada pela polarização política, mesmo seis depois do fim das eleições.

"Ao falar sobre o que será o definidor inicial de rumos da gestão Lula 3, Haddad rapidamente catalisou as atenções dos agentes econômicos, da imprensa, que ainda parece ter dificuldade de não ser pautada pela polarização política, seis meses depois da eleição, dos políticos do Congresso, que ainda não se deram conta de que precisam começar a trabalhar efetivamente, e do próprio governo, que também não encontrou um tom uníssono para dizer a que veio", opinou.

"Foi, portanto, salutar que o ministro da Fazenda tenha tomado o palco neste momento. Agora só resta esperar que os petistas não queiram desdizer tudo que ele disse, como vêm fazendo há três meses, e insistir em arengar com o ex-presidente, mantendo viva uma polarização que só prejudica Lula, embora eles não compreendam isso", completou.