Conheça os empresários mineiros que vão à China com Lula

O gerente geral da Pif Paf Alimentos, Cláudio Almeida Faria, estará presente na comitiva de empresários que vai à China (foto: Arquivo Pessoal) Pelo menos quatro empresários mineiros estão presentes na comitiva que vai acompanhar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. O embarque dos empresários está previsto para esta segunda-feira (20/03), enquanto Lula deve sair do Brasil na próxima sexta-feira (24/03) . Representantes das empresas Supremo, Prima Foods, Pif Paf e Hubio Agro, do setor de agronegócio, vão tentar estreitar os laços com os chineses para facilitar possíveis negociações futuras. As informações sobre os nomes que vão acompanhar o presidente à China foram divulgadas pelo Itamaraty.





Veja os nomes dos empresários mineiros

Sandro Silva de Oliveira Júnior – Supremo Carnes





Sandro é Diretor Comercial no Grupo Supremo Carnes, que está no mercado desde 1988. A empresa possui sede em Ibirité-MG, região metropolitana de Belo Horizonte.





Fabiano Furlan – Prima Foods S.A





Fabiano é Superintendente Comercial na Prima Foods S.A, que trabalha com abate de bovinos e comércio de carnes para todo o Brasil. Foi fundada em 1949, como Mataboi Alimentos, e tem sede em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (MG).





Cláudio Almeida Faria – Rio Branco Alimentos (Pif Paf)





Cláudio é gerente geral da Rio Branco Alimentos S.A, a Pif Paf, uma empresa mineira de alimentos congelados, que atua na indústria frigorífica, com processamento de aves e suínos. Tem sede em Belo Horizonte (MG).





Daniel Bernardes Fereira Rossi – Hubio Agro





Daniel é Co-fundador da Hubio Agro, uma empresa de produção de reagentes estéreis e purificados, para aumentar a produção agrícola. Tem sede em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (MG).

A reportagem tentou falar com os quatro empresários, mas não obteve retorno.

Parceiro comercial de Minas Gerais

Minas Gerais é o sexto estado brasileiro que mais exporta produtos à China, com 32,5% das vendas externas do estado indo para o país asiático. Os dados do Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina) mostram que 14 estados brasileiros têm o país asiático como o seu principal destino das exportações.

Entre os produtos que Minas Gerais mais exporta para a China, estão: minério de ferro, soja, carnes de bovino, ferronióbio e outros materiais minerais.

:

A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. A aproximação entre Brasil e China se intensificou no segundo governo Lula e o país manteve a parceria mesmo após o petista sair do Poder Executivo Federal. No entanto, houve um distanciamento diplomático durante o governo Jair Bolsonaro (PL) por declarações polêmicas que o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fizeram contra o país durante a pandemia do Covid-19.





Com o objetivo de reaproximar, esta é a primeira viagem oficial à China do terceiro governo Lula. O petista foi convidado pelo presidente chinês Xi Jinping , que não esteve na posse do presidente brasileiro em 1º de janeiro deste ano, mas mandou o vice-presidente Wang Qishan e mais três ministros para a solenidade. Na viagem, o governo brasileiro vai buscar reforçar a parceria com Pequim, para diversificar os produtos que exporta para o país.