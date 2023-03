A indecorosa presença dos Irmãos Batista (JBS) na viagem de Lula à China

Novos tempos, velhos dias (foto: EVARISTO SÁ / AFP) Um dos maiores danos patrocinados ao país, pelo STF, com a anulação das sentenças condenatórias de Lula da Silva (talvez até maior que sua eleição, já que o desastre Bolsonaro precisava ser contido) foi a percepção, ou melhor, a certeza de que o crime compensa e a impunidade é certa em Banânia.





Com a soltura do ex-governador do Rio, Sergio Cabral, nenhum dos criminosos que assaltaram o Brasil - em bilhões de dólares - encontra-se preso. Ao contrário. Além de livres, leves e soltos, muitos desfrutam de vidas nababescas, patrocinadas pelo dinheiro que roubaram com a conivência, compadrio e cumplicidade do Estado.









O mais recente episódio de falta de decoro explícito vem do anúncio da participação de Joesley e Wesley Batista, da JBS, na comitiva oficial da presidência da República que fará viagem diplomática e comercial à China, nosso maior parceiro de negócios no Mundo. E não, não me venham dizer que “amigos, amigos, negócios à parte”. Uma ova!





É indecorosa, é repugnante, é um escárnio, uma verdadeira infâmia essa presença de dois ex-presidiários, suspeitos de corrupção bilionária, que se comprometeram a pagar mais de R$ 10 bilhões em acordos de leniência, mas que só pagaram, até o momento, pouco mais de R$ 580 milhões e ainda pleiteiam um desconto de R$ 3 bilhões.