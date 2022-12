Ministério de Lula é um trem-fantasma caro e com tudo para dar errado

Ainda nem assumiu a Presidência e já coleciona atritos com o mercado financeiro. Por quê? Porque quer, ora bolas! Bastaria manter-se discreto sobre privatizações, papel do Estado e política externa. Mas não. O importante é “jogar para a torcida” e demonizar o setor privado enquanto promete gastar tudo o que tem e não tem, e pior, “ encerrar as privatizações neste País ”. Quais, pelo amor de Deus?

No espectro político, o chefão do mensalão (sim, nunca esqueceremos) decidiu abrigar de A a Z no governo, e criou 37 pastas para acomodar de Marina Silva (Meio Ambiente) a Renan Filho (Transportes). A expressão “cabide de empregos” é coisa do passado, pois Lula criou o “closet de empregos”. Fico imaginando a farra que essa gente não fará com a grana dos famintos por quem o petista chora