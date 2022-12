Atenção: quem defende terrorismo, terrorista é. E pouco importam os motivos

Atentado a bomba frustrado em Brasília (foto: Minervino Junior/CB/DA Press) Conforme previsto, até porque o “modus operandi” dos bolsonáticos (bolsonaristas fanáticos), nas redes sociais e até mesmo nas palavras irresponsáveis de muita gente abestada, o ato terrorista frustrado em Brasília (DF) agora é atribuído, imaginem!, ao PT.





Pouco importa para a malta golpista se o criminoso frequentava a porta do QG do Exército há dias. Pouco importa se fora convidado pelo deputado-criminoso Daniel Silveira a uma sessão na Câmara dos Deputados. Pouco importa se é bolsonarista-raíz assumido.





O importante, como sempre, é mentir e espalhar a mentira. A tese é a de que o terrorista é um sindicalista filiado ao PT. Sim, é verdade! Basta uma rápida consulta à esgotosfera bolsominion ou aos comentários nos posts a respeito do assunto.









fanatismo da ultra direita se tornou tão sério , mas tão sério, que esse pessoal já não consegue enxergar além da viseira. Não consegue realizar a mais simples sinapse de lógica elementar e compreender que não há desculpa ou justificativa para terrorismo.





Houve um tempo em que o Brasil foi vítima da luta armada e de atos terroristas de esquerda. Houve um tempo em que o Brasil foi vítima de atos terroristas de direita. Agora, com o bolsonarismo golpista ainda atuante, corremos o mesmo risco, que é real.





Lugar de terrorista é na cadeia, como é na cadeia o lugar de golpista. E quem defende, ou faz apologia a golpe de Estado, não merece outro destino senão atrás das grades. Chega dessa conversa fiada de “manifestações pacíficas''. Uma ova! Não há golpe pacífico.





Eu antevi, há dias - e não porque sou inteligente, mas porque era óbvio -, que prisões iriam ocorrer , e ocorreram. Mas esperava mais. Bem mais! Na minha opinião, Xandão está bem modesto. Aliás, mal posso esperar para vê-las ocorrer no meu quintal, literalmente.





Se você defende ou prega ruptura constitucional e/ou pretende atentar contra o Estado de Direito, saiba que, cantando o hino nacional ou explodindo bombas , passando vergonha em frente a quartel ou queimando ônibus, incorre no mesmo tipo de crime.





A seu favor, ou desfavor, as agravantes ou atenuantes, mas nunca inocência ou perdão judicial. E tanto pior se você for alguém que não pode alegar ignorância e tiver, por força da ocasião, sua pregação golpista ampliada, ou melhor, amplificada, se é que me entende.