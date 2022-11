Ao falar sobre a fome, Lula cai no choro. Haja estômago para tanto cinismo

Lula e as lágrimas de crocodilo (foto: Reprodução/YouTube/TV Lula)

Pronto. Em questão de dias, os “bolsominions” que me xingam há quase quatro anos passarão a me adorar, e os “mortadelas”, que esqueceram minhas críticas à cleptocracia lulopetista, me adotando segundo o lema “o inimigo do meu inimigo é meu amigo”, passarão a me odiar. Fazer o que, né? Segundo Voltaire, “o segredo de aborrecer é dizer tudo”, e de acordo com Hubbard, “há apenas uma maneira de não receber críticas: não faça nada, não diga nada, não seja nada”.