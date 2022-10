Em Minas, nem Lula nem Bolsonaro. Deu Zema, o grande vencedor das eleições

A melhor "tirada" dessas eleições (foto: Reprodução) Não é novidade alguma para quem me acompanha, que simpatizo muito com o governador Romeu Zema e as posições do Partido Novo (nem todas, é claro!). Também não é novidade a minha torcida pela projeção nacional do nosso Chico Bento, a ponto de cacifá-lo - com chances - na corrida pelo Planalto em 2026 . Por fim, também não são novidades as críticas que faço (e sempre fiz, pois verdadeiramente construtivas) a certas decisões que toma.





O genial e imortal Santo Agostinho ensinou com extremas clareza e propriedade: “prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem”. Não sei se meus textos chegam aos olhos do governador, mas repito o que já escrevi aqui: considero um erro ter atrelado, não seu apoio, pois legítimo e natural, ao presidente Bolsonaro, mas sua imagem como político, gestor de sucesso e grande ser humano





A crença de que Bolsonaro, se eleito, iria apoiá-lo em 2026, jamais entrou na minha cabeça oca. Agora, não reeleito, menos ainda. Para piorar, quando as pesquisas deram a mesma vantagem em Minas, a favor do presidente eleito Lula da Silva , indicando nenhuma ou muito pouca transferência de votos, temi pelo pior, politicamente falando, para Zema. Seria um vexame monumental e sinalizaria à oposição, e a todo o País, falta de força regional.









Chico Bento, pois, fez “bunitu” e mostrou que está, sim, com a bola toda no estado. Tomara que tamanha demonstração de força traga bons frutos na Assembleia Legislativa e no próprio governo federal. A situação de calamidade fiscal em que Minas Gerais foi entregue pelo petista Fernando Pimentel está longe de terminar. Zema precisará de toda a ajuda - e mais um pouco - para continuar o trabalho de recuperação que iniciou em 2018.