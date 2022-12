Fugindo de Lula para a Disney, Bolsonaro se reencontrará consigo mesmo

Simplesmente um lunático; o pior presidente da história do Brasil (foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo) As limitações cognitivas, emocionais e intelectuais de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , são mais que claras e conhecidas, como também a séria patologia psicossocial que o acomete, sem falar na capacidade ímpar de comunicação gestual com bípedes - sejam emas ou humanos. As imagens que o retratam oferecendo cloroquina às penosas e gargalhadas forçadas após piadas pueris aos bovinos, ambos às portas do Alvorada, entrarão para os mais superlativos anais da infâmia tupiniquim em todos os tempos.





A psicologia freudiana é pródiga em teorizar sobre a existência e função do subconsciente humano - ou, neste caso, do inconsciente, tanto faz -, responsável por, em tese, influenciar nosso comportamento consciente (escolhas e atos do dia a dia). Intuo que o amigão do Queiroz , ao escolher a Disney como paradeiro de refúgio, esteja condicionado pelas sombras que orbitam, no campo da teoria, seu diminuto cérebro, afinal, destino predileto de crianças, adolescentes e, por que não?, aposentados (vovôs e vovós do zap).









Ao debandar para os EUA, Bolsonaro sairá da Presidência pela porta dos fundos, de forma covarde e antidemocrática, perfeitamente em sintonia com o que - e quem - é. Um ditado pejorativo e racista fala em “não cagar na entrada, mas cagar na saída”. Pois bem. O maridão da Micheque (e os 90 mil reais do Queiroz , hein?) “cagou” na entrada, quando no início de seu desgoverno já pregava golpe de Estado, e “caga” agora na saída, deixando de transmitir o cargo e abandonando seus idólatras da terceira idade à própria sorte.





Freud explica: Gesto de Bolsonaro foi comparado a desenho 'O Rei Leão', da Disney (foto: Reprodução/Facebook) O Brasil jamais teve um presidente tão limitado, tão cruel e tão nocivo assim. Perto de Bolsonaro, Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, assemelha-se a, sei lá, Margaret Thatcher. José Sarney, outro grande desastre nacional, fica parecendo Bill Clinton. E mesmo o presidente eleito, Lula da Silva, o ex-tudo (ex-meliante, ex-condenado, ex-corrupto, ex-lavador de dinheiro), e sua cleptocracia petista parecem menores diante do “conjunto da obra” bolsonarista, que irá levar décadas para ser desfeita - se for!!





As coisas que este “inominável” disse sobre negros, homossexuais, mulheres e nordestinos; as medidas que tomou a favor da propagação do novo coronavírus e, consequentemente, do aumento do número de doentes e de mortos; a forma jocosa, humilhante e cruel com que tratou os familiares e amigos das vítimas fatais da Covid-19 ; sua pregação golpista que levou à morte, por assassinato, três pessoas durante o período eleitoral; seus ataques diuturnos contra a imprensa, o Congresso, o STF, o TSE, enfim, sua abjeta existência, como um todo, fará parte, como uma cicatriz incurável, do Brasil das próximas décadas.