Alô, pessoal defronte aos quartéis: faça como Bananinha e vá curtir a Copa

Bananinha lá, bolsominions cá (foto: Tv Casé/Reprodução) O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro, também conhecido popularmente como Dudu Bananinha, que já disse ser possível fechar o Supremo Tribunal Federal (STF) com apenas um cabo e um soldado em um jeep , e que já mandou os brasileiros enfiarem latas de leite condensado e até mesmo máscaras hospitalares no fiofó, está, mais uma vez, desfrutando das mil e uma noites na Arábia.





Há alguns meses, foi passear em Dubai com a família e deixou-se fotografar em trajes típicos, ao lado da esposa e da filha, causando reação dos críticos por causa do custo da viagem e da suposta proximidade com o ditador local, responsável pelo sequestro e tortura da ex-esposa. Ontem (28/11), foi fotografado também com a mulher no Catar, onde foi assistir “in loco” a Copa do Mundo.