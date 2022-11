A oposição a Lula, distante de Bolsonaro, precisa começar imediatamente

Zema deveria iniciar oposição a Lula? (foto: Alan Santos/Flickr )

Os verdadeiros liberais, e não os de ocasião, precisam abandonar imediatamente a crispação extremista e buscar o centro democrático, seja um pouco mais à esquerda ou à direita (pessoalmente, me identifico com a centro-direita, algo como a social democracia moderna, que não exclui causas sociais e ambientais nem tampouco abandona os fundamentos do liberalismo econômico).