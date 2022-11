TSE e a multa de R$ 23 milhões: Bolsonaro é vara curta, Moraes, pena leve

Ex-mensaleiro e ex-presidiário canonizado pelo bolsonarismo (foto: AFP/CORREIO BRASILIENSE) No debate presidencial, promovido pelo SBT durante o primeiro turno das eleições, a senadora e franco-atiradora Soraya Thronicke (União) protagonizou um dos melhores momentos políticos do ano, senão o melhor, quando pregou a pecha “vara curta” em Jair Bolsonaro, o sedizente imbrochável: “não cutuque a onça com SUA vara curta”. Sensacional. Virou meme na hora e passou dias divertindo a internet.













Um senhor morreu a bordo de uma ambulância que não conseguiu chegar ao hospital. Uma criança, por pouco, não perdeu um dos olhos . Estudantes perderam a prova do Enem, ou seja, perderam um ano de estudos. Toneladas de alimentos foram perdidas. Datas importantes, eventos únicos, reuniões de trabalho, enfim, situações irreversíveis alteraram para sempre a vida de muita gente. Por quê? Ora, porque meia dúzia de lunáticos querem assim, ué.





Muita gente boa, decente, que jamais cometeu nenhum tipo de crime ou irregularidade embarcou nesse transe coletivo a partir de golpistas como Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto , Valdemar Costa Neto e tantos outros líderes políticos influentes e poderosos. Muita gente vem perdendo dinheiro com isso, e a liberdade também, pois presos, e serão esquecidos, abandonados à própria sorte pelos cretinos que incentivam o golpe.





Vimos isso acontecer nos Estados Unidos com os invasores do Capitólio. Enquanto puxam uma cana pesada, Trump bebe água de côco em uma praia paradisíaca qualquer. Aqui mesmo em Banânia, a tal Sara Winter, a quem apelidei, à época, “noiva do Chucky' ', o boneco assassino, encontrou a mão pesada Lei. Bolsonaro se lembrou dela? Não. É o que acontecerá com os tiozões e tiazonas do Zap às portas dos quartéis logo, logo.





Amigos pero no mucho (foto: Marcos Corrêa/PR) A Lei de Segurança Nacional é muito clara a respeito dos atentados contra o Estado de Direito. Como são muito claros os artigos que tipificam apologia ao golpe militar e à animosidade das Forças Armadas contra os poderes constituídos e à população. Ordeira ou não; pacífica ou não; com camisa da CBF ou boné do MST, manifestações ao encontro de crimes, crimes são . Simples assim. E quem diz não sou eu, é a legislação penal.





Com o devido respeito e gratidão que me merece o Xandão, a despeito de erros e abusos, aqui e ali, a pena imposta ao PL e a Costa Neto é risível e irrisória. A um porque não sai do bolso dele, pois o dinheiro do partido é nosso , e esse valor voltará correndo para os cofres do bando. A dois porque a multa é muito pequena. A três porque, a meu ver, a justiça só será feita quando ele e toda essa gente estiverem atrás das grades.