Litigância de má-fé: entenda o termo citado por Moraes na condenação do PL

Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, nega pedido do Partido Liberal de anulação de quase 280 mil urnas usadas no segundo turno da eleição (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, negou nesta quarta-feira (23/11) o pedido do Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, para anular o segundo turno das eleições deste ano. A decisão foi seguida da condenação por litigância de má-fé por parte do partido.Segundo o artigo 80 do Código de Processo Civil de 2015, considera-seaquele que:I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;II - alterar a verdade dos fatos;III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;VI - provocar incidente manifestamente infundado;VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Alexandre de Moraes que negou o pedido "em razão de sua inépcia, como pela ausência de quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem a instauração de uma verificação extraordinária" e decidiu multar o Partido Liberal por ter enviado um relatório no qual alegava haver inconsistência nas urnas eletrônicas utilizadas, sem apresentar provas e sem questionar os resultados do primeiro turno do pleito. O partido terá a maior bancada do Senado em 2023, com 14 representantes; já na Câmara dos Deputados serão 129 deputados, também a maior bancada..A multa deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento, conforme o art. 81 do mesmo código. A decisão do presidente do TSE condenou o PL a pagar uma multa de quase R$ 23 milhões, referente a 2% do valor da causa arbitrado. O cálculo foi feito com base nas 279.383 urnas utilizadas no segundo turno que estão sendo questionadas multiplicado pelo valor das últimas urnas eletrônicas adquiridas pelo TSE, ao preço de R$ 4.114,70. O que totaliza R$ 1.149.577.230,10.

O partido de Bolsonaro pediu nessa terça-feira (22/11) a anulação de 279.383 urnas utilizadas no segundo turno. Em relatório, a argumentação é que há "falhas insanáveis" que colocaram em risco o resultado da disputa presidenciável que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O PL não questionou o uso das mesmas máquinas no primeiro turno das eleições.