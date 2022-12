A posse de Lula traz certo alívio, é fato, mas nenhuma esperança

O chefão do PT parece não ter esquecido nada nem aprendido nada, e não apenas faz provocações irresponsáveis aos agentes econômicos como sinaliza, a um só tempo, irresponsabilidade fiscal com ausência de plano de governo.

O desgoverno Bolsonaro foi tão ruim, mas tão ruim que pagou o preço de ser o primeiro presidente em exercício a não conseguir a reeleição. Assim, esperar algo melhor do líder do petrolão e do mensalão é razoável, ainda que nada de tão extraordinário assim.

Se Lula conduzir o País em paz e minimamente equilibrado, social e financeiramente até 2026, terá tido grande sucesso e feito mais do que seu antecessor. Do contrário, reabrirá as portas para outro aloprado da mesma espécie que o amigão do Queiroz . Toc, toc, toc…