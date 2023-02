Lula chora pela fome no País, mas elogia José Dirceu; aí não combina

Lágrimas de crocodilo (foto: Reprodução/EM) Certa vez, instado a comentar sobre suas inúmeras contradições, Lula da Silva, o ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro), amparou-se no imortal - e genial - Raul Seixas, dizendo que é uma “ metamorfose ambulante ”. Na verdade, o presidente da República não é nada disso, apenas opina e reopina ao sabor de suas próprias conveniências. Lula é do tipo “nem sim nem não, muito antes pelo contrário”.





O chefão petista, agora, deu para chorar. Talvez pela idade já avançada, pois idosos costumam ser mais emotivos, ou talvez seu subconsciente esteja mais presente, lembrando (sem lembrar) o que fez nos verões passados. Remorso, quando bate, dói n’alma, e mesmo que não saibamos a razão do sofrimento, a angústia se apodera do cotidiano como erva daninha. Haja Rivotril e Prozac para dar conta daquele irrefreável nó na garganta..









Mensaleiros, petroleiros, quadrilheiros, cuequeiros (o pessoal dos dólares na cueca), havia fauna para todo gosto de código penal. Por isso, não consigo acreditar na sinceridade das lágrimas da “alma mais honesta deff paíff”. Aliás, na sinceridade não, mas no motivo, pois sinceras devem ser. Chorar pela fome dos pobres e homenagear os ladrões que assaltaram os mesmos pobres, a meu ver, como dizem os mineiros do interior, “não orna”.





Quantos milhões, senão bilhões de reais, José Dirceu não foi responsável por surrupiar dos estômagos vazios dos brasileiros? Quanto dinheiro o mensalão, o petrolão, a planilha “amigos” não sonegaram das barriguinhas vazias de nossas crianças famintas? Quanto o estrago de Dilma Rousseff , os empréstimos do BNDES e as refinarias compradas por bilhões de dólares, depois vendidas por uma ninharia, são culpados pela fome?





Certas coisas são necessariamente excludentes: picanha com gordura e coração saudável. Bis com coca-cola e barriga tanquinho. Sexo diário e casamento de décadas (brincadeirinha!!). Na boa, chorar pelos pobres e cerrar fileiras com o tipo de gente que o Barba cerra - além de sua própria história, claro - são coisas inconciliáveis. Ou Lula precisa de um ótimo analista ou de doses cavalares de antidepressivos.