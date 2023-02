SAF do Galo: o que adianta uma Ferrari sem ter dinheiro para pagar o IPVA

A arena mais linda e moderna da América do Sul (foto: Reprodução) Pronto. Já inventaram algo novo para reclamar. Nas redes sociais de torcedores atleticanos, a discussão agora gira em torno da possibilidade de a Arena MRV e a Cidade do Galo entrarem no negócio da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) que o Atlético negocia com investidores, e que deverá ser anunciada oficialmente nos próximos dias.





Os bem-intencionados reclamam que “perderemos nosso maior patrimônio”. Os mal-intencionados dizem que “estão dando nosso maior patrimônio”. Amigos, nem uma coisa nem outra. Se o negócio se concretizar dessa forma, o CAM estará "vendendo" cerca de metade destes ativos para, principalmente, quitar suas dívidas.





O título desta coluna ilustra bem a situação atual do Galo. Ser o proprietário da arena mais moderna da América Latina, avaliada em mais de 1 bilhão de reais, certamente enche de orgulho qualquer atleticano que se preze. Porém, sem dinheiro para operá-la adequadamente, e mais, para mantê-la brilhando nos próximos anos, o orgulho se esvai.









Sim, porque se tudo sair como anunciado, o Atlético será sócio da SAF com expressiva participação acionária. Sem contar a presença dos chamados 4Rs (Rubens e Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães). Ou seja, contará com a entrada fundamental de dinheiro, ao mesmo tempo em que repartirá os custos e, claro, os lucros.





O brasileiro que tem a sorte de poder consumir bens e produtos de alto valor agregado, costumeiramente o faz através de parcelamento (prestações). Nos países desenvolvidos, os juros costumam ser baixos e a renda elevada, trazendo certo equilíbrio ao mercado. No Brasil, infelizmente, a realidade é outra , e bastante desequilibrada por sinal.





Culturalmente, ou mesmo por mera satisfação imediata (desejo legítimo, por sinal, diante de uma vida tão dura), a maioria dos brasileiros se endivida de forma incompatível com a própria renda, haja vista a gigantesca inadimplência e as dezenas de milhões de CPFs “negativados”. Com os juros nas alturas, o quadro é simplesmente caótico.





Assim, não é incomum um vizinho usar um smartphone de última geração, mas não pagar o condomínio. Ou o coleguinha do filho chegar à escola em carro zero, mas a mensalidade estar atrasada. O Atlético, meus caros, vive exatamente essa situação. Mora em Lourdes, tem sítio em Vespasiano, campinho de pelada no Califórnia, mas deve os tubos.