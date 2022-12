Arena MRV: números superlativos não encantam o Poder Público, mas deveria

A arena mais moderna da América do Sul (foto: Arthur William/Agência Espacial de Comunicação) Clube Atlético Mineiro. Mas também sou, deixe-me ver, empresário, jornalista, pai, marido, irmão, tio, genro, padrinho, amigo, viciado em torresmo, coca-cola, picanha, enfim… Sim, sou atleticano fanático e conselheiro eleito, com muita honra, do. Mas também sou, deixe-me ver, empresário, jornalista, pai, marido, irmão, tio, genro, padrinho, amigo, viciado em torresmo, coca-cola, picanha, enfim…





Se por causa de todas estas, digamos, qualidades acima, eu me tornasse incapaz, ou suspeito, para comentar a respeito, teria - assim como você, leitor amigo, leitora amiga - que me manter mudo ao longo da vida. Por que tal digressão? Explico.





revista Istoé, além de participar do programa Escrevo diariamente neste site e também no da, além de participar do programa Conversa de Redação, da Rádio Itatiaia , sobre política, economia e outros assuntos de interesse geral, sempre na condição de cidadão e espectador do cotidiano, nunca como especialista de nada (pois não sou).









ARENA MRV





Dias atrás, escrevi sobre a verdadeira saga que enfrenta a Arena MRV, para conseguir ficar pronta e ser finalmente inaugurada em março de 2023. Prefeitura de Belo Horizonte, pandemia, inflação, disrupção da cadeia produtiva, burocracia estatal, contrapartidas e até, pasmem!, STF, juntos, formaram um time difícil de ser batido.





Contudo, do lado de cá da história, vestindo o manto sagrado alvinegro, profissionais ultra capacitados e atleticanos abnegados, mantendo a tradição do Clube, jogam com “muita raça e amor”, e em poucos meses darão aos mais de oito milhões de torcedores do Galo e à cidade de Belo Horizonte, a mais moderna arena multiuso da América do Sul.





Ao escrever a coluna anterior, que você pode ler aqui , abordei números relativos à obra e às contrapartidas (absurdas e abusivas, a meu ver) exigidas pela administração anterior da cidade, entregue ao ex-prefeito Alexandre Kalil. Dessa vez, porém, vou me debruçar sobre os ganhos sócio-econômicos que a Arena MRV trouxe, traz e trará à BH.





Para começar, o estádio está sendo construído em uma área de 192 mil metros quadrados e terá investimentos de cerca de 1 bilhão de reais (em obras diretas e de contrapartidas). Estamos falando de mais de 4 mil empregos diretos, mais de 2 mil empregos indiretos, mais de 6 mil empregos induzidos e quase 13 mil novas ocupações no total.





CIFRAS ESPANTOSAS E PODER PÚBLICO





Os investimentos, ao final, poderão gerar mais de 350 milhões de reais de renda direta, sob a forma de salários, rendimentos de autônomos, lucros das empresas e pagamento de tributos. Considerando os fornecedores diversos, a renda indireta é de mais de 200 milhões de reais. A renda induzida, em função dos efeitos sobre a economia em geral, ultrapassa os 500 milhões de reais.





Portanto, considerando os efeitos diretos, indiretos e induzidos, o investimento de 1 bilhão de reais na obra da Arena MRV poderá gerar uma renda total de mais de 1.3 bilhão de reais. Senhoras e senhores, é dinheiro pra chuchu! Dinheiro que o Clube Atlético Mineiro e sua casa estão trazendo para toda a cidade e estado.





Contrapartidas: Ex-prefeito e prefeito de BH, Alexandre Kalil e Fuad Noman (foto: Ascom PBH) Infelizmente, ainda assim, o Poder Público, sobretudo o municipal, não parece muito disposto a caminhar de mãos dadas, em benefício da população de BH, e mais especificamente da região em que se encontra o estádio, com a iniciativa privada (como sempre, aliás), ao contrário do que ocorre em outras cidades no Brasil e mundo afora.





Em que pese os esforços da turma do “chão de fábrica” (servidores públicos capacitados e dotados de boa fé e boa vontade), os “andares de cima” da máquina municipal precisam trabalhar com mais afinco e velocidade. O plano viário, por exemplo, foi inicialmente apresentado à BHTrans em março de 2000, e somente aprovado recentemente, em meados deste ano.





ENCERRO





Como informei no início deste texto, ser atleticano e conselheiro do Galo não muda a verdade dos fatos. Todos os dados aqui utilizados foram fornecidos pela Arena MRV, tiveram como base fontes oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação João Pinheiro e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e foram atualizados de forma aproximada (por mim) a valor presente.





Os cálculos de geração de emprego e renda utilizaram, como referência, os multiplicadores do setor da Construção Civil, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101604.pdf . Já os multiplicadores de renda e emprego são setoriais. Sendo assim, os resultados podem apresentar diferenças em função de produtividade e outros fatores de cada empresa.





Na próxima coluna, abordarei os impactos sociais e econômicos na região de influência da Arena MRV, notadamente os bairros Camargos, Santa Maria e Califórnia, onde vivem aproximadamente 30 mil habitantes. E mais uma vez, antes de encerrar, clamo às autoridades envolvidas - alô, prefeitura de BH , governo de Minas e Ministério Público!! - o olhar parceiro que deve ter o Poder Público em benefício da sociedade.





Não há fórmula para se superar uma crise econômica senão muito investimento (privado, já que o público é limitado pela situação fiscal calamitosa em que se encontram municípios, estados e União) e muito trabalho. O Atlético e a Arena estão fazendo sua parte, bem como a massa de trabalhadores dedicados. Março se avizinha ligeiro, e os 46 mil lugares do estádio do CAM não veem a hora de pulsar forte e ecoar o hino tão alto, mas tão alto, que o Mineirão e o Independência terão de tampar os ouvidos - ou gritar Gaaaaaloooo também.