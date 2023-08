Dia do pão de queijo: qual a origem da data?

687

Dia do pão de queijo faz parte do calendário informal da gastornomia (foto: ACO/Divulgacao)

Nascida em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, a apresentadora Ana Maria Braga é que instituiu o dia 17 de agosto como dia nacional do pão de queijo. Ou seja, nenhuma lei institui a data no calendário gastronômico, mas, mesmo informalmente, o dia caiu no gosto do povo e é comemorado há 15 anos.

Em 17 de agosto de 2007, Ana Maria exibiu, durante o ‘Mais você’, da TV Globo, a final de um concurso chamado ‘o melhor pão de queijo do Brasil’. A competição recebeu tantas inscrições que a apresentadora sugeriu que fosse criado um dia comemorativo para a iguaria. A brincadeira foi levada a sério!

Pão de queijo da Marilda

Na final, havia 15 concorrentes, de várias partes do Brasil. Mas quem levou a melhor, claro, foi uma mineira. Marilda Fajardo Castro, de Belo Horizonte, foi a vencedora com sua receita ‘Pão de queijo uai sô’. Até hoje, ela ainda ostenta o título nas redes sociais e é fundadora de uma marca de produtos artesanais, chamada ‘Das minnas’, onde vende seu pão de queijo.

Se você ficou curioso com o pão de queijo que levou à criação da data, o site da Ana Maria publicou a receita. Confira:

Ingredientes:

3 colheres (sobremesa) de margarina

1/2 xícara (chá) de óleo de soja

2 e 1/4 de xícara (chá) de leite

3 xícaras (chá) de polvilho azedo

500 g de fécula de mandioca

1 colher (sopa) de sal

4 ovos

440 g de queijo Canastra ralado

220 g de parmesão ralado

Modo de preparo:

Leve a margarina com o óleo e o leite ao fogo até ferver.

Escalde o polvilho misturado com a fécula de mandioca e o sal.

Misture até esfriar totalmente (para acelerar, bata na batedeira).

Adicione os ovos e os queijos e misture até dar ponto de enrolar (se necessário, pingue leite).

Modele bolinhas e disponha em assadeiras untadas.

Leve ao forno médio preaquecido (180 ºC) por cerca de 30 minutos ou até dourarem.

Patrimônio de Minas

Em 2017, o então deputado estadual Luiz Humberto Carneiro apresentou o Projeto de Lei 4002/2017, que declara o pão de queijo como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. O PL foi alterado por um substitutivo que prevê também a inclusão do pão de queijo como símbolo da gastronomia mineira.

O projeto foi arquivado em 31 de janeiro de 2023, ao fim da legislatura anterior. Mas foi desarquivado em 16 de março, pelo deputado Mauro Tramonte. Agora, o PL está pronto para ser apreciado em plenário.

Outro projeto sobre o tema em tramitação na ALMG é o PL 689/2023, que declara Paracatu, no Noroeste de Minas, como a Capital Estadual do Pão de Queijo. O texto, de autoria da deputada Marli Ribeiro (PSC) aguarda parecer em tramitação.

A cidade já se autoproclamou a “capital mundial” da iguaria e, em 2017, passou a considerar "modo de se fazer o Pão de Queijo" como patrimônio imaterial do Município. Com 94 mil habitantes, Paracatu produz 17 mil unidades do quitute todos os dias.

O grande diferencial da receita local é que a massa não passa pelo processo de escalonamento, com leite, óleo e água ferventes. O preparo leva a mesma quantidade de queijo e polvilho e menos ovos que a grande parte das receitas conhecidas.