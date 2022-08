Dia do pão de queijo: redes sociais lembram 'soberania mineira' na receita

Quem resiste a um pão de queijo? (foto: ACO/Divulgacao)

A mistura de polvilho, água ou leite, óleo, ovos e queijo é inconfundível. Não dá para saber exatamente quando o pão de queijo nasceu, mas historiadores especulam que a iguaria tenha surgido no século 18, durante o Ciclo do Ouro em Minas Gerais.

Apesar de cada cozinheiro ter uma receita para o preparo do pão de queijo, dá para afirmar que a delícia tipicamente brasileira tem DNA mineiro. E, no dia em que o quitute é celebrado, os internautas usaram as redes sociais para lembrar a ‘soberania mineira’ no preparo.



Claro que tudo não passa de uma brincadeira: existem boas receitas em qualquer lugar. E houve até quem colocasse o Estado de Minas nos memes. Veja algumas reações:

Hoje é dia do Pão de Queijo.

Curiosidades:

-Pão de queijo leva queijo.

-Pão de queijo não é feito com mussarela.

-Não existe Pão de Queijo fitness.

-Pão de queijo é feito com goma e não com tapioca.

Por favor parem de tentar boicotar nossa tradição.

Hoje é dia do Pao de queijo, e abaixo voce ve quem de fato entende do assunto e quem so finge.



Estado de Minas vs Folha de Sao Paulo.



Qual o melhor pão de queijo?

Mais cedo, nós perguntamos aos nossos leitores onde encontrar o pão de queijo perfeito. Teve gente que disse que qualquer um serve. Outros, aproveitaram para reafirmar que pão de queijo bom é aquele feito em terras mineiras.

Uma seguidora do Estado de Minas, com perfil @mania_horta no Instagram, disse que a melhor receita é preparada por ela. Já para @sales.lo, pão de queijo tem sabor de saudade. “Não tem mais [pão de queijo perfeito]. Minha avó já se foi”.

Também teve internauta que defendeu todas as receitas de Virginópolis, no Leste de Minas. Bonito de Minas, na região Norte do estado, também foi lembrada como a cidade com os melhores pães de queijo.

A seguidora @ivanagodoibian citou a Região da Serra da Canastra, no Sudoeste de Minas. “Melhor queijo e melhor pão de queijo”, defendeu.

Em BH, foram citadas alguns estabelecimentos com pães de queijo queridinhos dos seguidores do EM. Confira:

Café Nice - Avenida Afonso Pena, 727 - Centro

Pão de Queijo Assembleia - com dois endereços: um na Rua Rodrigues Caldas, 166 e outro na Avenida Álvares Cabral, 1740

Sabor em Gotas - que trabalha com encomendas, via telefone (31) 996802804

Pão de Queijaria - com duas unidades: uma na Rua Antônio de Albuquerque, 856 e outro no Mercado Novo, na Rua Rio Grande do Sul, 505

O pão de queijo do Café das Flores, do Museu do Inhotim, em Brumadinho, na Região Metropolitana, também foi lembrado. Fora da Grande BH, a lanchonete Erva Doce Quitandas e Tortas, em Uberlândia, no Triângulo, foi apontada como dona do pão de queijo perfeito por Mari Custódio.

O seguidor Rafael Oliveira prefere o pão de queijo da Lanchonete Topogigio, em Pará de Minas, no Centro Oeste de Minas. “Fica melhor ainda recheado com linguiça”, comentou. Já a Tamara Castro apontou a marca Seu Ninico como “o melhor pão de queijo industrializado”.