Dia do Pão de Queijo: para você, onde tem o pão de queijo perfeito?

Dia Nacional do Pão de Queijo é comemorado nesta quarta (17/8) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Que a última segunda-feira (15/8) foi feriado em BH, todo mundo já sabe. No entanto, muitos mineiros vão concordar que esta quarta-feira (17/8) também deveria ser dia de folga. É que hoje é celebrado o Dia Nacional do Pão de Queijo - e convenhamos, uma iguaria deliciosa dessas merecia um feriadinho, né!?









Seja como for, uma coisa é certa: é difícil tirar o favoritismo do pão de queijo por aqui. Por isso, nada mais justo do que um dia especial voltado para a celebração do queridinho dos mineiros.