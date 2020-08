Congelado, quentinho ou com recheio, o importante é não ficar sem pão de queijo em casa

Os criativos sanduíches d'A Pão de Queijaria são opções tanto para lanche quanto almoço (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

Se tem um produto que não pode faltar na casa de mineiro é o pão de queijo. Ainda mais nos momentos em que queremos um lanche prático, rápido e gostoso. Neste período de isolamento, uma fábrica facilitou a venda da massa congelada para o consumidor final, enquanto uma lanchonete especializada em sanduíches de pão de queijo entrou de vez para o delivery.

A Pão de Queijaria estava prestes a entrar no mercado de delivery quando chegou a pandemia. A produção não parou nem um dia, mas teve que se adequar à nova realidade. “A forma de produzir continua sendo artesanal e só trabalhamos com massa fresca, inclusive sou eu quem faz todo dia de manhã. A diferença é que agora só fabricamos pão de queijo para sanduíche e lanche com canastra, que é o queijo mais aceito”, explica o sócio responsável pela cozinha, Paulo Lassi.

O cardápio está mais enxuto, mas não deixa de ter novidades, como o sanduíche de filé-mignon empanado em farinha de pão de queijo com molho de tomate caseiro e manjericão. “Temos testado muitas receitas. É uma forma de não ficar na mesmice, de evitar que as pessoas entrem nos aplicativos e já saibam o que vão encontrar”, justifica.

Nos aplicativos, está disponível um combo com três pães de queijo não recheados e já assados. Para retirada na loja, você pode pedir quantos quiser. Ainda existe a possibilidade de escolher o menu de almoço, com salada, um sanduíche e um acompanhamento (batata rústica ou polenta frita). Paulo observa que a vendas dos congelados tamanho coquetel, que fazem parte do empório, aumentaram em pelo menos 50%. “Muitas pessoas estão gostando de fazer em casa. Aqui temos com queijo canastra, do Serro, Serra do Salitre, Alagoa e gruyère. Cada um tem sua característica de sabor.”

O pão de queijo tradicional da Ti Delso, feito com canastra e parmesão, é o campeão de vendas (foto: Fernanda Sá Motta/Divulgação)

Impulsionados a repensar o negócio, os sócios já pensam em montar uma estrutura exclusiva para o delivery em outro ponto da cidade, não necessariamente na Savassi. Até para não misturar com o atendimento ao público no salão, quando for retomado. A loja que seria aberta em março no Mercado Novo está pronta, esperando o sinal verde para a reabertura.

Compra coletiva

O volume maior de vendas da Ti Delso era para lanchonetes, padarias e escolas. Depois para supermercados e, por último, consumidores. “A venda direta sempre existiu, mas em uma quantidade não muito significativa. De repente, isso tomou uma proporção muito grande e passou a representar 15% do nosso faturamento”, contabiliza a diretora-geral Fabianna Freitas, filha de Adelson Freitas, que desenvolveu a receita do pão de queijo em 1997, com a ajuda da mãe.

O pedido mínimo continua de 10kg, mas a empresa facilitou o esquema de compra coletiva. Antes só era permitido pedido único, agora cada pessoa paga sua parte separadamente. “Se você mora em um condomínio, pode pedir junto com os seus vizinhos. Cada um faz seu pagamento e o entregador vai de casa em casa”, explica. Dessa forma, o cliente não precisa se preocupar em recolher o dinheiro e fazer a distribuição dos produtos. Tudo fica por conta da empresa, que faz as entregas com carro próprio e tem rotas definidas para cada dia da semana. O frete é gratuito.

O pão de queijo tradicional, feito com canastra e parmesão, continua a ser o mais vendido. “Embora o processo seja industrializado, prezamos pela qualidade dos ingredientes e do modo de preparo, então os nossos produtos têm gosto de feito em casa.” Quem gosta de variar sabores pode pedir os pães de queijo recheados (com requeijão, frango, lombinho canadense com requeijão e goiabada), que fizeram a marca ficar ainda mais conhecida. Ainda tem o biscoito de queijo canastra, parmesão e provolone.

Serviço





A Pão de Queijaria

(31) 98397-2114





Ti Delso

(31) 98717-0000