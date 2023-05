Pão de queijo fica em terceiro como melhor comida de café da manhã do mundo

Segundo a publicação, o pão de queijo tem origem na culinária dos escravos africanos, 'quando estes passaram a utilizar o resíduo da mandioca. Um pó branco fino, ou goma, era enrolado em bolas e assado.' (foto: Divulgação/Instagram)

O tradicional pão de queijo mineiro foi eleito a terceira melhor comida de café da manhã do mundo segundo a enciclopédia gastronômica Taste Atlas, em ranking publicado no último mês.

Em primeiro lugar, a enciclopédia gastronômica Taste Atlas selecionou o komplet lepinja, um prato típico da Sérvia composto por um pão servido com creme e ovo. Em seguida ficou o roti canai, da Malásia, feito com uma fina massa folheada semelhante a uma panqueca, servida geralmente com manteiga ghee.





Segundo a enciclopédia, o pão de queijo tem origem na culinária dos escravos africanos, "quando estes passaram a utilizar o resíduo da mandioca. Um pó branco fino, ou goma, era enrolado em bolas e assado."

"Na época, o queijo não era adicionado, e se tratava apenas de amido assado, mas ao final do século 19, com o fim da escravidão, outros alimentos foram ficando disponíveis pela primeira vez aos brasileiros de descendência africana. No estado de Minas Gerais, centro dos laticínios do Brasil, queijo e leite passaram a ser adicionados à farinha, e o pão de queijo foi criado", conclui.