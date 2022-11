Prefeito de BH, Fuad Noman, 'dá show' na Parada do Orgulho LGBT

O paradigma: Pessoas mais jovens pensam, ou ao menos tendem a pensar, de forma mais progressista e aberta que pessoas mais velhas. Como qualquer outra forma de comportamento humano - e social -, não se trata de absolutismo comportamental. Trata-se, no máximo, de uma regra, e toda regra tem sua ou suas exceções.

O paradoxo: Um senhor de 75 anos de idade pensa que a orientação sexual das pessoas deve ser respeitada e, principalmente, humanos que somos, heterossexuais ou não, com todas as variantes possíveis e imaginárias, devemos conviver em harmonia, em sociedade e em perfeita paz social, já que dotados de razão, emoção e inteligência.

Já o senhor de cabelos ralos e brancos, com o olhar humano de quem não precisa mais se travestir de personagem para ganhar votos, considera um gay, uma lésbica, um(a) trans ou quaisquer outras identidades de gênero seres humanos como ele próprio, e acolhe como um pai, um avô, ou melhor, como um prefeito de uma cidade, a todos os munícipes.

Eis aí. Os cabelos brancos do prefeito Fuad exalam o frescor que deveria exalar do jovem extremista. O prefeito não precisa menos cinquenta anos de idade para ter mente e coração abertos para a pluralidade, ou cinquenta anos mais de reflexão. Já o adolescente que não amadureceu , mesmo com 27 anos, mantém a gravidade só aceitável em uma criança.