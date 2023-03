Rodrigo Pacheco deve ir com Lula em viagem oficial à China

O senador, aliado do petista, caso viaje, vai participar da agenda oficial do Palácio do Planalto (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Correio, é de que Pacheco acompanhe Lula. A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Congresso Nacional, deve ir à China no próximo dia 28. A ida não foi formalizada, mas a expectativa, apurou o, é de que Pacheco acompanhe Lula.

Será a quinta viagem presidencial este ano ao exterior.





Na ida a Pequim, capital chinesa, Lula deve se encontrar com o presidente Xi Jinping, reeleito para seu terceiro mandato. A China é um dos países que fazem parte dos Brics, junto com o Brasil. O petista pretende tratar da formação de um grupo de países que articulem o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A reformulação do Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) é ainda um dos temas centrais do compromisso.

A relação comercial com a China, o avanço em cooperação tecnológica, a exemplo do 5G e de satélites, são outras previsões de discussão. Palácio do Itamaraty, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) das negociações da agenda.