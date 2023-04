Lula demonstra otimismo e reforça "obsessão" em fazer país voltar a crescer

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o governo está otimista com o projeto do novo arcabouço fiscal, anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com os resultados da viagem do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, à China na última semana. Petista faz reunião ministerial na manhã desta segunda-feira (3/4) com os ministros das pastas dos setores produtivo e institucional para preparar o balanço dos 100 dias de governo.





O presidente reforçou ainda que a “obsessão” de seu governo será fazer o país voltar a crescer. “Eu estou convencido de que o país vai dar um salto de qualidade, eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer zero não sei das quantas, que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequeno e média começar a acontecer nos rincões desse país. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto importante”, apontou.





“Eu não vou dizer o que eu disse em 2005 que foi motivo de muita chacota da imprensa. Quando eu falei do ‘milagre do crescimento’, quando a economia cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não iria crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisas no Brasil do que as pessoas estão esperando que vá acontecer e vai depender muito da disposição do governo. Da disposição e do discurso da área econômica e da área produtiva”, completou.





100 dias de governo





A reunião ministerial setorial desta segunda-feira faz parte da estratégia do governo em preparar os anúncios das realizações dos primeiros 100 dias do seu governo. “As três reuniões (ministeriais) anteriores serviram, e a de hoje vai servir, para preparar a reunião da próxima segunda-feira, envolvendo todos os ministros. Aí, sim, com a apresentação final dos 100 dias de governo, em que nós faremos esse balanço inicial, com as primeiras medidas, e acenaremos para o conjunto de outras medidas que vão decorrer ao longo do ano”, explicou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, na abertura do encontro.





“Na próxima reunião da avaliação dos 100 dias nós temos que anunciar o que a gente vai fazer para frente, porque os 100 dias vão ser coisas do passado”, reforçou o presidente.





Participaram da reunião com o presidente Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é chefe da pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Márcio Macêdo (Secretaria Geral), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), General Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Daniela Carneiro (Turismo), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), André de Paula (Pesca e Aquicultura), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União).