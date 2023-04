Oposição lidera ranking de popularidade digital em Brasília

Parlamentares mineiros figuram nas primeiras posições do ranking de popularidade digital (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP - MAURO PIMENTEL / AFP - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Levantamento realizado pela Genial/Quaest e divulgado nesta segunda-feira (3/4) mostra que parlamentares da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dominam o cenário das redes sociais a partir do Índice de Popularidade Digital (IPD). O critério estabelecido a partir de 152 variáveis relacionadas ao desempenho de deputados federais e senadores na internet mostra que apenas o mineiro André Janones (Avante) figura entre os dez nomes mais populares das casas legislativas em Brasília.









Câmara dos Deputados





Entre os 10 deputados federais com melhor pontuação no IPD, oito são da oposição. O 2º colocado, Fábio Teruel (MDB-SP), é considerado independente e o 3º na lista, André Janones (Avante-MG) é o único governista. Nikolas Ferreira (PL-MG) lidera o ranking que conta com bolsonaristas notórios como Maurício Marcon (Podemos-RS), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), André Fernandes (PL-CE) e Bia Kicis (PL-DF). Veja a lista completa





Veja o ranking completo:





Nikolas Ferreira (PL-MG)

Fábio Teruel (MDB-SP)

André Janones (Avante-MG)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Tiririca (PL-SP)

André Fernandes (PL-CE)

Bia Kicis (PL-DF)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Marcel Van Hattem (Novo-RS)





O levantamento da Genial/Quaest traz também comentários sobre os resultados dos parlamentares mais influentes. Nikolas Ferreira tem o IPD de 53,9 e lidera a lista com folga, Fábio Teruel tem 47 e Janones, 37. De acordo com a pesquisa, o deputado mantém a estratégia de criação de polêmicas que o tornou nacionalmente conhecido.





A postagem de maior engajamento de Nikolas no período analisado pela pesquisa é a reprodução de um vídeo em que ele veste uma peruca e faz pronunciamento apontado como transfóbico no parlatório da Câmara no Dia Internacional da Mulher. A discussão sobre o episódio também é tema da postagem de maior engajamento de André Janones.





Senado





O cenário no Senado Federal é parecido com o da Câmara, mas ainda mais favorável aos opositores do governo Lula, campo em que estão os 10 parlamentares de maior popularidade na casa. O mineiro Cleitinho (Republicanos-MG), com IDP 65,2, lidera a lista e é seguido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sérgio Moro (União Brasil- PR). O ranking ainda inclui mais ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL) como Damares Alves (Republicanos-DF), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Marcos Pontes (PL-SP).









Veja o ranking completo





Cleitinho (Republicanos-MG)

Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Sergio Moro (União-PR)

Romário (PL-RJ)

Magno Malta (PL-ES)

Damares Alves (Republicanos-DF)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Rogério Marinho (PL-RN)

Marcos Pontes (PL-SP)





Cleitinho, embora apareça em postagens ao lado de Nikolas Ferreira, é avaliado pela pesquisa como um parlamentar que não se limita a atacar o governo atual e exaltar a gestão passada, focando também em criticar a cobrança de impostos e a qualidade do serviço público. O antagonismo a Lula é apontado como característica principal da atuação digital de Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro, que completam as três primeiras posições do ranking.









Assuntos mais comentados





O levantamento da Quaest também aponta os assuntos mais comentados dentro do período analisado no Congresso Nacional. Entre os temas mais discutidos há maior divisão entre pautas governistas, de oposição e de críticas ao bolsonarismo. Nikolas é pivô do episódio de maior alcance, novamente com o discurso considerado transfóbico. O escândalo das jóias de Jair Bolsonaro ocupa a segunda colocação.





Veja o ranking de assuntos mais comentados e o alcance do tema nas redes:





Nikolas manda recado para todes (peruca) - Oposição - 89,4 milhões

Jóias de Bolsonaro - Governo - 78,2 milhões

Invasões de terra do MST voltaram - Oposição - 41,1 milhões

PT quer assassinar Moro/ Lula contra Moro - Oposição - 40,7 milhões

PT tem ligações com PCC/ Dino na Maré - Oposição - 37,5 milhões

CPMI do 8 de janeiro - Oposição - 33,6 milhões

Novo valor do Bolsa Família - Governo - 31,8 milhões

Queda no preço das carnes/ picanha - Governo - 8,12 milhões

Cassação do deputado Nikolas Ferreira - Governo - 7,6 milhões

Ação de Lula em São Sebastião/ chuvas - Governo - 7,3 milhões