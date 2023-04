Nikolas sobre conselho de Datena: 'Nem Boulos quer se associar ao Lula'

Para Nikolas, nem Boulos quer se associar ao presidente Lula (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), foi até as redes sociais ironizar o "conselho" dado pelo apresentador José Luiz Datena (PDT) a Guilherme Boulos (PSOL-SP). Em vídeo vazado nesta segunda-feira (3/4), Datena sugere que o Boulos 'peite' o PT e forme uma chapa com ele para concorrer à Prefeitura de São Paulo.

Nem o Boulos quer se associar ao Lula. Vlw flw %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 3, 2023

Esse é o que tava falando mal de mim? Entendi%u2026 a última frase dele eu concordo%u2026 pic.twitter.com/te6avk3I73 %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 3, 2023

Boulos lidera corrida pela prefeitura de SP

A tese do apresentador paulista é de que apenas Boulos teria força dentro da esquerda para substituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pelo twitter, Nikolas foi direto e disse: "Nem o Boulos quer se associar ao Lula".Mais cedo, o bolsonarista também tinha compartilhado o vídeo da conversa, com a legenda: "Esse é o que tava falando mal de mim? Entendi… a última frase dele eu concordo", no caso a última frase dita por Datena, antes do vídeo ser cortado, era de que o PT era um partido corrupto.Já Boulos afirma que o debate era meramente conversa informal entre amigos, e disse que o vazamento tinha a intenção apenas de criar polémica . "Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica", disse o deputado no Twitter.

A tese do apresentador Datena, recém-filiado ao PDT, não é infudada. Um levantamento eleitoral divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas, no final de fevereiro, mostra o líder esquerdista como favorito à prefeitura da capital paulista, com 26,3% das intenções de voto. Datena aprece em segundo com 24,3% da preferência do eleitorado.

Já em um cenário sem o apresentador, a principal ameaça à Guilherme Boulos seria o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). No caso, o candidato do PSOL ainda tem ampla preferência - 32% contra 19%.