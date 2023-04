Boulos lamenta vazamento de conversa com Datena sobre prefeitura de SP

Datena acredita que só Boulos pode substituir Lula (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi até as redes sociais lamentar o vazamento da conversa que teve com o apresentador José Luiz Datena (PDT) no último sábado (1º/4). Na ocasião, os presentes no encontro conversavam sobre política, quando Datena sugeriu que fosse criada uma chapa para "peitar" o PT na disputa pela prefeitura de São Paulo.

"Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos? E se você falar para o Lula: ‘eu quero o Datena como vice e sinto muito'. Nós podemos sair", disse Datena na mesa de conversa que incluia o apresentador esportivo Craque Neto, amigo de Boulos.

Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 3, 2023

Segundo o deputado, a conversa era meramente informal, sobre futebol e política. Para Boulos, o vazamento da conversa privada aconteceu para causar polêmica. "Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos, a meu convite, para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica", disse no Twitter.

A tese defendida por Datena é de que Boulos seria a única figura de esquerda capaz de substituir o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, por isso, o PT tentaria "sabotá-lo". Em pesquisa divulgada no fim de fevereiro, pelo instituto Paraná Pesquisas, o deputado psolista era o favorito para ser prefeito de SP.

Guilherme Boulos lidera em todos os cenários, mas a principal ameaça é o próprio apresentador Datena, recém-filiado ao PDT. O deputado tem 26,3% das intenções de voto e o apresentador leva 24,3% da preferência do eleitorado paulista.