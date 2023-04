Prefeitura de Nova Lima: edital prevê bufê com camarão, vinho e espumante

Prefeitura afirma que edital foi aberto para aferir preços do mercado para eventuais contratações (foto: Prefeitura de Nova Lima/ Reprodução) A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, publicou no dia 24/3 um edital de licitação para eventual contratação de bufês interessados em prestar serviços ao município. O valor total previsto no documento é de R$ 2 milhões e a empresa vencedora do processo terá de oferecer aos funcionários e convidados do Executivo um cardápio variado – com algumas iguarias sofisticadas – e atendimento de primeiro nível. O cardápio dos eventos das secretarias municipais inclui camarão, bacon com fios de ovos, bacalhoada, ceviche de salmão e carbonara de berinjela. De sobremesa, camafeu de damasco ou uma cestinha de frutas secas. Para beber, cerveja (Heineken ou Original) e espumante.









Além do cardápio (reproduzido no fim da matéria), o edital de licitação também conta com uma série de exigências à empresa que vencer a concorrência. Aos funcionários, por exemplo, determina-se que eles “deverão apresentar-se devidamente asseados, com uniformes limpos, sapatos engraxados, barbeados, cabelos limpos e aparados (homens) / presos (mulheres), unhas cortadas e limpas”. Além disso, a cada 100 convidados, o buffet deve disponibilizar um maître, sete garçons, um copeiro, um cozinheiro e um ajudante de cozinha.





Há exigências também no material utilizado pela empresa. O contrato exige, por exemplo, “guardanapos de papel liso e de 1ª qualidade”. As bandejas, travessas e garrafas térmicas devem ser feitas com aço inoxidável; os copos e taças de vidro ou cristal; os pratos devem ser de louça ou porcelana brancas; e deve haver também um samovar nos eventos.





O edital provocou reações na Câmara Municipal de Nova Lima. A vereadora Juliana Sales (Cidadania) enviou um ofício à prefeitura solicitando esclarecimento sobre a necessidade de contratação de serviços nesses moldes para eventos das secretarias. “Acredito que nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público e respeito pela população. É inaceitável que se gaste R$ 2 milhões com espumante, vinho, escondidinho de camarão e bacalhau, para abastecer a prefeitura enquanto o povo necessita de melhorias das políticas públicas. E eu não estou indignada sozinha, quando expus o fato para a população, várias pessoas manifestaram problemas e situações que vivem no dia-a-dia e que poderiam ser resolvidas se recebessem mais atenção e se fossem melhor assistidas”, disse a parlamentar.





Em resposta à reportagem, a Prefeitura de Nova Lima afirmou que a licitação não trata sobre compra de lanches, mas da definição de um valor máximo que o Executivo pode pagar no caso de futuras contratações. A nota ainda aponta que o pregão em que os concorrentes colocam seus preços ainda não aconteceu.





“A Administração Municipal optou por formar ata de registro de preços, haja vista que ela não obriga a contratação de quantitativo mínimo de nenhum objeto registrado. Assim, o processo visa registrar preços para eventual atendimento destes eventos, o que será pontual e por demanda. Os preços apontados foram obtidos após a pesquisa no mercado (a Administração Pública enviou pedido de orçamento para dezenas de fornecedores). É importante ressaltar que a experiência demonstra que, após a realização da sessão de pregão, os preços são consideravelmente reduzidos”, diz a resposta da prefeitura.





Ainda segundo o município, não há previsão de itens de luxo e que eles foram sugeridos conforme o fornecido em coffee breaks formais e comuns. A prefeitura afirma que realiza diversos eventos e a maioria deles é aberta ao público.









Veja abaixo o cardápio completo sugerido no edital:





Coquetel volante





Bebidas não alcoólicas : coquetéis de frutas; sucos de no mínimo dois sabores; água mineral com e sem gás; refrigerantes (Coca-Cola, Fanta Laranja e Guaraná Antarctica ou superior)





Bebidas alcoólicas: cerveja (Heineken ou Original); espumante brut (Conde Foucauld) ou rose brut, vinho merlot e cabernet.





Canapés: Queijo com presunto; queijo brie; gorgonzola; salaminho; rúcula com queijo; cenoura com queijo; pepino com queijo; tomate seco; peito de peru com cereja; cream cheese e damasco, cream cheese e geleia de pimenta rosa, cream cheese e parma, cream cheese e pimenta biquinho.





Folhados: Castanha do Pará; bacon com fios de ovos; tomate seco; espinafre com queijo; ameixa com ricota; frango; banana com canela; trouxinha de frango com requeijão; trouxinha de carne seca e Catupiry; cata-vento de calabresa; folhado de abacaxi e pernil; folhado romeu e julieta; folhado de damasco e queijo gouda.





Caldos e cremes: creme de frango; creme de cebola; creme de palmito; creme de espinafre com gorgonzola; creme de cenoura baroa e bacon; creme de 4 queijos; creme de mandioca; carne desfiada; creme de abóbora; caldo verde; caldo feijão; caldo mandioca; canjiquinha e costelinha.





Petit Gourmet: escondidinho de carne seca, frango ou camarão; fricassê, bobo de frango, bobó de camarão; mini tropeiro; mini mexidinho; mini paella mineira; mini bacalhoada; mini pão com filé ao molho gorgonzola; mini batata recheada com cream cheese e frango; mini batatas recheadas com bacon e cheddar.





Frituras: quibe; coxinha de frango (com ou sem catupiry); batatafrita; nuggets; linguiça calabresa; linguiça baby; linguiça caseira acebolada; torresmo; mandioca frita; pastel português (carne, milho, queijo e palmito); camafeu de camarão com catupiry; pastel de bacalhau, mini pastéis fritos; anéis de cebola.





Risoles: espinafre com gorgonzola; carne, azeitona, queijo; carne seca com abóbora; palmito; milho, quatro queijos, napolitano, alho poró, calabresa, nutella, romeu e julieta, doce de leite, carne apimentada, bacalhau.





Frios: ceviche de tilápia ou salmão, medalhão de frango, medalhão de palmito, embutidos variados (salaminho, presunto, peito de peru) azeitonas verdes, azeitonas pretas, azeitonas roxas, mini cebolas, mini milhos, carbonara de berinjela, pasta de peito de peru, pasta de frango com abacaxi, pasta de damasco, pasta de atum. pasta de tomate seco, pasta de 4 queijos.





Pastel assado: frango; carne com azeitona; napolitano; espinafre com ricota, romeu e julieta.





Quiches: frango; cebola; gorgonzola; espinafre; alho-poró, palmito, bacon, damasco.





Iscas: filé mignon ao molho gorgonzola; frango ao molho agridoce; tilápia ao molho tártaro; lombo de porco ao molho de ervas; contrafilé ao molho madeira, espetinho caprese (tomate, queijo e manjericão), queijo coalho com abacaxi e mel, fígado acebolado, lombo acebolado, medalhão de frango e bacon ao molho de mostarda, salsichão ao molho de mostarda





Empratados: massa ao vivo /spoleto com 3 tipos de molho (Demi Glace com iscas de carne vermelha, molho bechamel e molho pomodoro. Opção 2: Risoto de tomate seco; risoto de alho-poró, risoto 4 queijos, risoto funghi, risoto de carne seca com abobora, risoto de camarão. Opção 3: macarrão na chapa (com carnes e legumes variados).





Pães: pão de queijo, pão baguete, pão artesanal, mini pão de cebola, mini pão de batata, pão francês, pão de alho, pão de forma, torradas temperadas, pão integral.





Doces: cone de brigadeiro , brigadeiro , beijinho , casadinho , lamparina , cocada branca e preta, pé de moleque , churros , olho de sogra, camafeu de damasco , morango, mini cup cake, cestinha de mousse de maracujá , cestinha de nutella , cestinhas de frutas secas , tortinha de limão , arroz doce de colher , canjica , curau de milho , mini pudim de leite, doce de leite em pedaços , goiabada com queijo , doce deleite com queijo, Frutas: 3 tipos de frutas cortadas; (abacaxi, melancia, mamão); salada de frutas sortidas.





Mesa de café: café; capuccino e chás variados (mínimo 2 sabores); seleção de petit four; casquinha de laranja e limão e gotinhas de chocolate, pão de queijo, queca (bem imaterial do município)





Coffee Break





Bebidas: Café, leite e chá (sabores variados); chocolate quente e/ou capuccino; leite de vaca tipo C (comum e desnatado) e caramelizado; sucos: Mínimo 2 sabores de frutas natural ou poupa (a escolher); água mineral (com e sem gás); 2 tipos de refrigerantes; e iogurtes.





Salgados e doces: pães (finger sandwich, rosca de coco, brioches, torradas, mini pão sírio); pão de queijo, biscoito de queijo assado, croissant; salgados (mini pizza, enroladinho, quibe, pastel assado, empada, quiche, mini esfirra, canapés, mini hambúrguer, mini cachorro quente); tortas doces e salgadas; pudins e bolos (sabores variados); queca (bem imaterial do município); Queijo Minas Frescal; curau de milho; manteiga; geleia; e salada de frutas.