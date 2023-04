Nikolas sobre cassação de suplente: 'não tenho nenhuma culpa'

Nikolas destaca que conquistou a cadeira sozinho (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que não tem nenhuma culpa sobre a cassação da chapa que o elegeu vereador de Belo Horizonte, em 2020. Na última sexta-feira (31/3), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu por unanimidade que o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) - sigla de Nikolas à época - fraudou a cota de gênero durante as eleições.





Com a decisão, o vereador Uner Augusto (PRTB), que assumiu o cargo após eleição do deputado, perdeu a cadeira na Câmara Municipal de BH (CMBH). Pelo Twitter, Nikolas se defendeu do processo dizendo que não fez parte da formação da chapa de vereadores.



"Isso é responsabilidade do partido. Portanto, não tenho nenhuma culpa. E nem inelegível eu ficaria. Inclusive, o Tribunal tem o mesmo entendimento; gênios", disse o deputado bolsonarista, que ainda afirmou ter feito sua cadeira sozinho.

"Não precisei de nenhum voto da minha chapa, graças a Deus, fiz minha própria cadeira. Ganhamos por unanimidade no TRE e perdemos no TSE. Coincidências da vida. O que passar disso é narrativa e choro", completou Nikolas.





Não fiz parte da formação da chapa de vereadores, isso é responsabilidade do partido. Portanto, não tenho nenhuma culpa. E nem inelegível eu ficaria. Inclusive o tribunal tem o mesmo entendimento, gênios. Não precisei de nenhum voto da minha chapa, graças a Deus, fiz minha... %u2014 Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) April 4, 2023



Entre os indícios que levaram a punição ao partido estão o fato de que as candidatas Débora Patrícia Alves de Araújo (6 votos), Najla Rodrigues da Silva dos Santos (5 votos), Rosilane de Paula Silva de Moura (1 voto) e Vanusa Dias de Melo (nenhum voto) receberam poucos votos. Uma delas não chegou nem a votar em si mesma. Elas também não arrecadaram e nem gastaram um centavo durante a campanha.



No pleito de 2020, o PRTB recebeu um total de 42.202 votos, mas elegeu apenas Nikolas. No dia 18 de abril, será realizada uma audiência na 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte para recalcular o quociente eleitoral e partidário com a finalidade de informar para quem irá a vaga do partido.

Uner se defende

A decisão do TSE ocorreu após o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ter entrado com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra o PRTB-BH. A medida reverteu o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), destacado por Nikolas nas redes sociais.

Já Uner, em contato com o Estado de Minas, afirmou que a decisão é fruto de "um processo que a esquerda está tentando ganhar no tapetão". Ele afirmou que vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para reverter a decisão.