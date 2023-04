Carlos Bolsonaro sobre vídeo de Datena: 'Orquestrado pelo PT'

Carlos Bolsonaro acredita que o vídeo vazado foi orquestrado pelo PT (foto: Renan Olaz/CMRJ)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse que a conversa vazada entre o apresentador José Luiz Datena (PDT) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi uma estratégia do Partido dos Trabalhadores (PT).Em suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (4/4), Carlos disse que o vídeo é uma "carta marcada de uma 'oposição' visivelmente orquestrada do braço do PT".