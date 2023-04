Datena chama de 'canalha' quem divulgou vídeo dele com Boulos

O apresentar José Luiz Datena (PDT) chamou o responsável por vazar a conversa que teve com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), no último sábado (1º/4), de "canalha". Na ocasião, eles conversavam sobre política, quando Datena sugeriu que fosse criada uma chapa para "peitar" o PT na disputa pela prefeitura de São Paulo.

"Não pedi para ser vice coisa nenhuma. [Boulos] tem um acordo com o PT, que por acaso é o partido do presidente Lula para que o vice seja dele. Eu disse apenas que se ele quiser uma composição comigo, tem que falar com o Lula", disse Datena em seu programa na Band. "Acho estranho que vaze uma conversa dessa. Quem vazou é canalha, sem escrúpulo, era uma conversa privada", completou.