Feliciano sobre falas do Papa: 'Ativista da esquerda'

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) chamou o Papa Francisco de "ativista da esquerda", devido ao pronunciamento do religioso, na última semana, em que afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi condenado injustamente e, também, que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tem "mãos limpas". Em um vídeo publicado nas redes sociais, Feliciano disse que não é a primeira vez que o Papa Francisco se revela um "apoiador da esquerda".









Na sequência, o parlamentar alegou que o Papa nunca acompanhou o "combate à corrupção do país" e afirmou que o religioso opinou sobre o assunto "sem nenhum embasamento".





"Parece que também não acompanhou a avalanche de corrupção que realmente se sucedeu aqui no Brasil, com o mensalão, petrolão, a Pasadena nos governos Lula e Dilma [Rousseff]. Também não deve ter tido informação nenhuma que ao longo de mais de cinco anos da Operação Lava Jato, em Curitiba, foram devolvidos aos cofres públicos do Brasil mais de R$ 25 bilhões que foram recuperados por meio de acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, Termo de Ajustamento de Conduta e renúncias voluntárias de réus ou condenados", disse.





"Neste caso, ele não se portou como Papa, mas sim como um ativista a serviço da esquerda mundial. Sabendo da situação política do Brasil, quando ele escolhe um lado, ele acaba dividindo o catolicismo brasileiro, pois milhões escolheram o Bolsonaro. As declarações foram desastrosas e desrespeitosas com milhões de católicos brasileiros", completou.

Deputado criticou falas do Papa Francisco em defesa do presidente Lula e ex-presidente Dilma (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados )

Papa defende Lula e Dilma





Recentemente, em entrevista exibida para a rede argentina C5G, o Papa Francisco disse que o presidente Lula foi condenado pela Justiça sem provas . Francisco lembrou dos exemplos brasileiros quando perguntado sobre o "lawfare", termo usado para definir o uso do sistema de Justiça de determinado país para perseguição política de adversários.

Ainda durante a entrevista, quando o apresentador afirmou que a ex-presidente Dilma foi cassada em 2016 por um "ato administrativo menor", o líder da Igreja Católica rebateu, afirmando que a ex-mandatária é "uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente".