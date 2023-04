Datafolha: 51% dos eleitores defendem inelegibilidade de Bolsonaro

Ex-presidente pode ser condenado por ter desacreditado do sistema eleitoral brasileiro (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)



Para 45% dos eleitores, Jair Bolsonaro é inocente e não deve ser punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 4% não souberam responder. Os dados foram divulgados pelo jornal Folha de S. Paulo. Levantamento feito pelo Datafolha, divulgado nesta terça-feira (4/4), aponta que 51% dos eleitores brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser condenado por sua campanha contra as urnas eletrônicas e se tornar inelegível por oito anos, conforme previsto na lei.Para 45% dos eleitores, Jair Bolsonaro é inocente e não deve ser punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE); 4% não souberam responder. Os dados foram divulgados pelo jornal









Processos

Jair Bolsonaro é alvo de 16 processos no TSE. Um deles, investigado pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, teve o encerramento da fase instrutória na última sexta-feira (31/3) e estará pronto para ser julgado em breve. Foi aberto um prazo para que as partes façam suas últimas alegações.





Este processo, movido pelo PDT, coloca Bolsonaro na mira pela reunião com embaixadores de diversos países, em Brasília, onde o ex-presidente fez uma apresentação sobre supostas falhas no sistema eleitoral do país. Se for condenado em alguma dessas ações e, se a Corte entender que a conduta que levou à sua condenação foi grave, Bolsonaro pode ficar até oito anos inelegível. Dependendo de quando (e se) essa condenação ocorrer, o ex-presidente poderá ficar fora das disputas presidenciais de 2026 e 2030.

A pesquisa

O levantamento foi feito a partir de entrevistas com 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios de todo o país. A pesquisa foi feita entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro da pesquisa é estimada em dois pontos percentuais para mais ou menos.