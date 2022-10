Bolsonaro ataca urnas e pede que eleitor fique na seção depois de votar

Por Ana Mendonça

Presidente esteve em Pelotas, no Rio Grande do Sul (foto: ALAN SANTOS/PR)





Bolsonaro esteve em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Durante discurso, o chefe do Executivo federal pediu que os apoiadores fiquem na seção eleitoral após a votação até a apuração dos resultados.









Essa não é a primeira vez que Bolsonaro diz “desconfiar das urnas” . Ele acredita que Dilma Rousseff (PT) não foi eleita presidente do Brasil. Além disso, Bolsonaro também diz que quando foi eleito em 2018, as urnas sofreram fraudes porque, segundo ele, teria vencido em primeiro turno.





O presidente disputa o segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

