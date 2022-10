Eleitores reclamam de uso de imagem, e PT nega criação de vídeo

As reclamações tomaram as páginas do Facebook. Vídeos foram gravados nas campanhas passadas de Lula (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou uma nota afirmando que não foi o responsável pelo uso de imagens de alguns eleitores antigos em uma possível campanha para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais.





Na última semana, reclamações foram feitas por eleitores, que antes apoiavam Lula, e agora são eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com interlocutores, o PT de MG fez contato com o diretor do vídeo para informar que não foi o Partido que colocou a logomarca na peça. “Trata-se de uma fraude que parece ter sido praticada por um perfil no Instagram com apenas 130 seguidores, que, inclusive, usa indevidamente também o símbolo do PT.”





As reclamações tomaram as páginas do facebook. Vídeos foram gravados nas campanhas passadas de Lula.