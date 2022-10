Léo Péricles, ex-candidato à presidência, declara voto em Lula

Por Luana Pedra

Léo Péricles, ex-candidato à presidência, é mineiro, nascido em Belo Horizonte (foto: União Popular/Divulgação) O ex-candidato de Belo Horizonte (MG) à presidência nas eleições deste ano, Léo Péricles (UP), definiu na segunda-feira (10/10) que ele e o partido União Popular vão apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Péricles ficou em oitavo lugar no primeiro turno e angariou 53.519 votos dos brasileiros.

Antes de anunciar nosso apoio no segundo turno, nós encontramos rapidamente com o ex-presidente Lula na manhã de domingo, 9 de outubro, em Belo Horizonte .



%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFF%uD83E%uDDF6 pic.twitter.com/X1YVctMPzl %u2014 Leo Pericles 80 (@LeoPericlesUP) October 11, 2022





Péricles ainda afirmou que o objetivo central do apoio a Lula é derrotar Bolsonaro.





“A questão principal é que precisamos ocupar as ruas ainda mais, virar o voto dos indecisos, dialogar com as pessoas, corpo a corpo, casa em casa, barraco em barraco, ir onde o povo está! Votar e lutar, lutar e votar! Dessa forma podemos derrotar Bolsonaro e avançar nas lutas populares por direitos! Esse é o compromisso da UP nesse momento. Pela democracia! Contra o fascismo e a fome! Vote Lula! Vote 13!”, declarou.

O "Beabá da Política" Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok