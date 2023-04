Janaina Paschoal na CNN: 'Boulos tem liderança e é maior que o PSOL'

A ex-deputada estadual de São Paulo e advogada, Janaina Paschoal, afirmou hoje (3/4), durante sua estreia no canal, no programa, que a criação de uma chapa Boulos-Datena para a prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024 é perigosa para a direita paulistana. Janaina pontuou que Boulos é um forte candidato e, quando se junta com o apresentador José Luiz Datena (PDT), figura vista mais à direita no espectro político, fica “imbatível”.

“Eu vejo o Boulos como um candidato muito forte à prefeitura de São Paulo. Já via na eleição anterior. O Boulos é um herdeiro direto do carisma do Lula. O Boulos parece mais com o Lula do que os próprios filhos do Lula. Ele é um candidato forte. E se tiver essa parceria com o Datena, fica praticamente imbatível, porque o Datena tem essa disposição midiática, tem também carisma, acaba sendo visto como um quadro de direita, muito embora tenha sido filiado a partidos de esquerda por muitos anos”, disse a nova comentarista.